السودان... ساعات على إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة

تناقش الحلقة إعلان المجلس السيادي السوداني، عن أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير، ونسأل ضيف الحلقة عن التغيرات المحتملة بعد هذا الإعلان.

قال الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي، عقب اجتماع استثنائي بحضور رئيس الوزراء، إن الحضور استمعوا إلى شرح من حمدوك حول أسباب تأخير التشكيل الحكومي، والصعوبات التي تواجه المهمة في بعض الوزارات، مضيفاً أن الأخير يرغب في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان وللأجيال التي شاركت بالثورة.

وكانت الحكومة السودانية اقتربت من رؤية النور بعد توافق حمدوك مع قوى الحرية والتغيير على العديد من الأسماء المطروحة، شملت أسماء 10 وزراء على الأقل، ليشغلوا مناصب وزارات من جملة 20 وزارة في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خمسة مرشحين دفع بهم حمدوك لقوائم الترشيحات، ومن المقرر أن تنظر فيها قيادة الحرية والتغيير للبت بشأن قبولهم أو رفضهم.

يأتي ذلك فيما تسيطر حالة الترقب والحذر على الشارع السوداني، بإنتظار القرارات الاقتصادية التي ستصدر الحكومة المرتقبة.

إذ يقول محللون :"قتصاديون ان الحكومة المقبلة ورثت عن النظام السابق إقتصاداً مثقلاً بالأزمات المعيشية إنعكست بالشح المستمر في السلع الاساسية، والهبوط المستمر في العملة الوطنية، وشح السيولة في الأسواق.

الخبير في الشوؤن الافريقية أبو بكر الأنصاري اعتبر أن تغير الحكم لا يعني نهاية الأزمة السايسية في البلاد، لأن الرئيس السابق عمر البشير ما زال يتمتع بأوراقه داخل مؤسسات الدولة من خلال مؤيديه وأفراد نظامه.

وأوضح الأنصاري في حوار معه عبر برنامج "بانوراما" أن التوصل إلى صيغة الحكم الجديدة في السودان لم يكن ليتم، دون ضوء أخضر إقليمي ودولي، مرجدحاً في نفس الوقت أن يتواصل التجاذب بين القوى الخارجية بعد تشكيل الحكومة.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني