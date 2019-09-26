Widgets Magazine
تسجيل
17:25 26 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    بانوراما

    كيف سترد بلدان منطقة الخليج على مبادرة روحاني؟

    بانوراما
    انسخ الرابط
    بقلم
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تناقش الحلقة المبادرة التي طرحها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت اسم "مبادرة هرمز للسلام"، لتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة.

    الرئيس الإيراني حسن روحاني في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    روحاني يدعو إلى تشكيل تحالف "الأمل" لضمان الأمن في الخليج
    قال روحاني، في كلمة خلال اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية، إن المنطقة "تقف على حافة الهاوية، وأي خطأ قد يشعل حريقًا كبيرًا".

    كما شدد روحاني على أن بلاده "لن تطيق تدخل الأجانب الاستفزازي، وسترد بحزم على أي اعتداء".

    وتضمنت المبادرة، التي حملت عنوان "تحالف الأمل"، حرية الملاحة لكل دول مضيق هرمز، و"احترام سيادة الدول، ووحدة أراضيها، والتسوية السلمية للخلافات".

    كما تقوم على مبدأي "عدم الاعتداء" و"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، داعياً كافة الدول التي تتأثر بتطورات الخليج ومضيق هرمز إلى "تحالف الأمل، لتحقيق الرخاء والتقدم".، موضحاً أن الأمن والسلام في الخليج وبحر عُمان ومضيق هرمز يتحقق عبر مشاركة دول هذه المنطقة.

    وتأتي المبادرة الإيرانية في وقت يتصاعد التوتر فيه بين إيران ومجموعات حليفة لها في دول عربية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفية ملفات عدة.

    أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، قبل أيام عن نية بلاده إرسال  قوات إلى السعودية رداً على هجوم على منشأتي نفط سعوديتين، فيما كان روحاني حذر البلدان الغريبة من أنه  "إذا كانوا مهتمين حقًا بأمن المنطقة، يجب ألا يجعلوا منطقتنا سباق تسلح. إذا كانوا يبحثون حقًا عن الأمن الإقليمي، فعليهم الابتعاد عن هذه المنطقة".

    الخبير في الشؤون الإقليمية، كامل الكناني، رأى ان إيران معنية بأن تكون دول المنطقة هي من تحقق الأمن دون تدخل خارجي.

    وفي حديث عبر "بانوراما" لفت الكناني إلى أن الوجود الأمريكي في المنطقة هو الذي يتسبب بالأزمات والنزاعات، وهو من يقف وراء تحريض دول المنطقة ضد الجمهورية الإسلامية.

    وبخصوص إعلان رئيس الوراء الباكستاني عن وساطة محتملة بين إيران- من جهة، وواشتطن والرياض – من جهة أخرى، أكد الكناني أن هذه الوساطة "يمكن أن تجد طريقها إلى النور، في حال إجتمعت مصالح المنطقة على ضرورة التخلص من الوجود الأجنبي، والذي يشكل الهاجس الأول للأمن القومي الإيراني".

    انظر أيضا:

    روحاني يدعو إلى تشكيل تحالف "الأمل" لضمان الأمن في الخليج
    بعد مبادرة روحاني... ما فرص نجاح تشكيل إيران لـ"تحالف الأمل"
    "هجمات أشد مما شهدته أرامكو"... روحاني يوجه دعوة إلى السعودية
    الكلمات الدلالية:
    روحاني, الخليج
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان محجر البلاستيك، للمصور أراغون رينوسيو أنطونيو، الذي وصل إلى نهائي مسابقة المصور البيئي لعام 2019
    أفضل أعمال مسابقة المصور البيئي لعام 2019
    هل الانتخابات الرئاسية الأفغانية معرضة للخطر؟
    هل الانتخابات الرئاسية الأفغانية معرضة للخطر؟
    إنفوجرافيك - أول رائد فضاء إماراتي
    أول رائد فضاء إماراتي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك