بعد خطوة إماراتية مشابهة... السودان يسحب قواته من عدن

تناقش الحلقة قيام الإمارات والسودان بسحب أعداد كبيرة من الدبابات والعربات العسكرية من عدن، في الوقت الذي يعلن فيه التحالف الذي تقوده السعودية بأن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة الانتشار.

وكان مسؤولون وشهود عيان تحدثوا عن إن الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن ، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف بقيادة السعودية على إنهاء صراع على السلطة بين الحكومة اليمنية والانفصاليين في المدينة.

بموازاة ذلك قال الناطق العسكري الرسمي باسم قاعدة العند العسكرية ماهر الحالمي، إن القوات السودانية انسحبت من مدينة عدن، لافتاً الى أن عملية الانسحاب تمت على مدى ثلاثة ايام.

وجاء تصريح الحالمي بعد الأنباء التي تحدثت عن بدء القوات الإماراتية ايضا بسحب الياتها العسكرية واسلحتها الثقيلة من عدن.

وأشار الخبير في الشأن اليمني ياسين التميمي، بأن الحديث عن سحب الإمارات لقواتها من عدن يأتي في سياق التمهيد لتسليم هذه المناطق إلى قوات المجلس الإنتقالي، والإيحاء في الوقت نفسه بأن عملية سحب القوات الإماراتية هي حقيقية.

وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما" أشار التميمي إلى أن القوات السودانية ليس لها وزن فاعل في عمليات التحالف، ما يلغي الأهمية العسكرية لهذه الخطوة.

لكنه أوضح أن الخطوة السودانية تملك بعداً معنوياً، يتمثل في تآكل هيبة وقوة قوات التحالف، لا سيما بعد الضربات المتتالية التي تعرضت لها الأراضي السعودية على يد أنصار الله، وتمثل أخطرها بإستهداف منشأت "أرامكو" النفطية.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني