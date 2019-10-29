الاحتجاجات في العراق.. مطالب شعبية وأيادي خارجية

وتابع الساعدي، أن استهداف عناصر ومقار الحشد الشعبي وغيرها من الحركات التي تصدت لـ"داعش"، لا صلة لها بالمطالب الجماهيرية وبشعارات مكافحة الفساد.
كلام الساعدي جاء فيما صوت مجلس النواب العراقي على حزمة من القرارات، ومن بينها إلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها ما يسمى بـ"إمتيازات رفحاء".
ومن غير المستبعد أن تؤدي قرارات مجلس النواب إلى حالة من الارتياح في الشارع العراقي، بعد حزمة القرارات التي اتخذها، وتضمنت كذلك الغاء ايضا جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين، ومن هم بدرجتهم.
ووفق وسائل إعلام إرتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق إلى نحو 80 شخصا، بعد وفاة خمسة متظاهرين الإثنين في بغداد، وفق ما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد فرض حظر للتجول لست ساعات يوميا في العاصمة، تزامنا مع توافد آلاف الطلاب إلى شوارع مدن عدة في العراق من بغداد إلى البصرة جنوبي البلاد.
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
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