قواعد أمريكية جديدة في شمال شرقي سوريا...مستنقع جديد؟

إذ تتمتع المنطقة بموقع استراتيجي، وتعتبر خزاناً لكميات هائلة من النفط والغاز والفوسفات، وثروة مائية عذبة، وسلّة غذاء سوريا ومركز الزراعات الأهم في البلاد.
وهذ ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن قواعد أمريكية جديدة في سوريا، إذ كانت صحيفة "الوطن" السورية التي ذكرت قبل نحو أسبوع أن "قوات الإحتلال الأمركي بدأت بإنشاء قاعدتين عسكريتين في دير الزور".
الخبير في الشؤون الإقليمية علي المعشني، رأى في الخطوة الأمريكية "صك إعتراف بفشل أدواتها في سوريا".
وأضاف في حوار معه عبر "بانوراما" أن التواجد الأمريكي الجديد سيكون محفوفاً بالمخاطر لأنه إحتلالي، بدون غطاء أممي، وينتهك السيادة السورية".
وتوقع المعشني أن تتحول المنطقة إلى "مستنقع جديد للولايات المتحدة، التي خرجت جريحة قبل ذلك من مستنقعي أفغانستان والعراق".
كما رأى أن تدهور الأوضاع في منطقة شمال شرق سوريا قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع القوات السورية، التي أصبحت منذ العام 2011 في وضع مثالي، يمكنها من المقاومة، وتحويل القوات الأمريكية لصيد سهل لها".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
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