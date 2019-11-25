هل يتحول اليمن إلى ساحة اشتباك مباشر بين إيران وإسرائيل؟

قال جميل الظاهري – رئيس تحرير صحيفة "كيهان العربي"، إن إيران تعودت منذ الثورة الإسلامية على سياسة الاتهامات والتهديدات بحقها، لكنها لا تعير لذلك أهمية.

كلام الظاهري جاء خلال حوار معه عبر برنامج "بانوراما" أضاف فيه أن الاتهامات بوجود عسكري إيراني في العراق وسوريا لا أساس له من الصحة، ومن هم موجودون من الإيرانيين هم مستشارون عسكريون، يعملون بموافقة الحكومتين الشرعيتين في كلا البلدين وبطلب منهما.

ورداً على الاتهامات الإسرائيلية للجمهورية الإسلامية بشن هجمات على إسرائيل من الأراضي اليمنية، لفت الظاهري إلى أن "الحصار الذي يعيشه اليمن لا يسمح حتى بإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد، فكيف يمكن إستخدامه كقواعد لشن هجمات على إسرائيل"، موضحاً أن ذلك في الأساس لا "يدخل ضمن سياسة واستراتيجية إيران".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد زعم أن "إيران تخطط لمزيد من الهجمات" ضد إسرائيل، وأن تل أبيب "ستتخذ كل الخطوات اللازمة لمنع إيران من "تحويل العراق واليمن إلى قواعد لإطلاق

الصواريخ والقذائف ضد إسرائيل".

يأتي ذلك فيما صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال، كينيث ماكنزي، أنه "من المحتمل جدا أن تحاول إيران مجددا مهاجمة الأراضى السعودية"، محذراً من أن الرد السعودي فى تلك المرة سيكون صارما.

كما أشار إلى أن بلاده رصدت تهديدات وصفها بـ "الخطيرة والموثوقة" من جانب إيران، يتوقع أن تكون عن طريق طائرات دون طيار وصواريخ باليستية، في صورة بالهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية السعودية فى 14 سبتمبر الماضي.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني