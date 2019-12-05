بعد المناورات على الحدود بينهما... ماذا يجري بين عمان وتل أبيب؟

وأضاف في حوار مع برنامج "بانوراما"، تعليقاً على المناورات التي أجراها الجيش الأردني على الحدود مع إسرائيل:

أنها تأتي في وقت يتحدث الخطاب الرسمي الأردني عن توتر في العلااقات بين عمان وتل أبيب، وفي المقابل، تتواصل اللقاءات بشكل طبيعي بين المسؤولين من كلا الجانبين.

كلام الروسان جاء تعليقاً على تقارير إسرائيلية، إعتبرت أن التمارين العسكرية التي أجرتها القوات المسلحة الأردنية الأسبوع الماضي، طرحت تكهنات حول الرسائل السياسية التي أرادت عمان توجيهها إلى تل أبيب، والتي عكست عضباً أردنياً من ممارسات الأخيرة في أكثر من ملف.

وتأتي هذه التطورات في وقت اقترح فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تحالف "أزرق أبيض"، توليه منصب رئيس الوزراء لمدة 6 أشهر بهدف ضم غور الأردن إلى إسرائيل، ما تسبب بردود فعل أردنية غاضبة على المستويين الرسمي والشعبي.

كما تأتي بعد مرور شهر تقريباً على أعالن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني انتهاء عقد إيجار منح مزارعين إسرائيليين لمدة 25 عاما حق الدخول والعمل في جيبين حدوديين، معلناً "فرض السيادة الكاملة على كل شبر من تلك الأراضي".

التفاصيل في الملف الصورتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني