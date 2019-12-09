السودان يقلص قواته في اليمن ومطالب بإخراجها نهائيا

قال المسؤول في الإعلام الحربي لحركة "أنصار الله"، حامد البخيتي، أن أسر الجنود السودانيين في اليمن كان له أثر في تقوية الدعوة لسحب القوات السودانية من هناك.

وأضاف البخيتي في مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما" أن:

السلطة الجديدة في الخرطون بدأت تدرك "عبثية مشاركة قواتها في إطار التحالف"، فضلاً عن أنها تحتاج إلى سحب فتيل أزمة كان يمكن أن تنشب جراء سقوط أعداد كبيرة من القوات السودانية في اليمن بين قتيل وجريح، وتعرض أعداد أخرى للأسر.

من جهته أكد القيادي في الحراك المهني، محمد يوسف المصطفى، رفض القوى والأحزاب السودانية لإقحام البلاد في صراعات إقليمية تعرض البلاد والمواطنين إلى الخطر".

وأوضح أن المطلوب هو سحب كل القوات وليس تخفيض عديدها، لافتاً إلى "مواصلة العمل على الإتجاه".

ورأى أن الصراع الذي كان دائراً في السودان إنتهى عبر الحل السياسي إلى إزاحة النظام السابق، وعليه يجب الجوء إلى الحوار كحل وحيد للحرب الدائرة في اليمن".

كما نفى أن يكون القرار السوداني نتيجة ضغوط خارجية، مشدداً إلى أن "لا علاقة لذلك برفع التمثيل الدبلوماسي بين واشنطن والخرطوم".

وكان رئيس وزراء السودان،عبد الله حمدوك، أعلن إنه "لا يوجد حل عسكري للوضع في اليمن" ويجب إيجاد حل سياسي.

وأعلن حمدوك أن السودان لديه الآن خمسة آلاف جندي في اليمن بعدما كانوا في السابق 15 ألفا في إطار تحالف تقوده السعودية ضد "أنصار الله".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني