بعد قمة الرياض...هل بدأت الأزمة الخليجية بالانحسار؟

قال الأكاديمي الكويتي، الخبير في الشؤون الخليجية، عايد المناع، إن مشاركة قطر في قمة الرياض ستشكل مقدما لحوارات معمقة لمعرفة ما إذا كانت قطر مستعدة لتلبية مطالب دول الخليج.

كلام المانع جاء في حديث عبر برنامج "بانوراما" تعليقاً على نتائج قمة الرياض لدول مجلس التعاون الخليجي:

أشار فيها إلى أن الأجواء التصالحية التي خيمت يمكن أن تمهد لإعادة تطبيع العلاقات مع الدوحة، رغم أن بعض البلدان الخليجية ما زالت بمواقف متشددة تجاه السياسات القطرية، حسب تعبيره.

كما أضاف أن "دولة الكويت لعبت دوراً في ترطيب الأجواء بين الفرقاء الخليجيين، وترى أنه من الضروري تليين المواقف بين الدوحة وشركائها في المجلس، لمواجهة التحديات الإقليمية القائمة".

وقد إنتهت القمة بتعزيزها من التوقعات باقتراب حل الأزمة القائمة بين قطر وجيرانها الخليجيين، منذ أكثر من عامين، فيما وصفت الأجواء، التي عقدت فيها بأنها تصالحية.

ورغم أن قمة مجلس التعاون الخليجي عقدت في غياب أمير قطر تميم بن حمد، إلا أن الوفد القطري حظي رغم ذلك باستقبال حار لدى وصوله إلى المملكة، في مؤشرعلى حدوث انفراج في الأزمة.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني