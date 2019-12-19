ترامب بعد تصويت الكونغرس... لعنة العزل تطارده

قال كمال الساعدي، عضو اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، إن عزل الرئيس دونالد ترامب لن يكون بالأمر السهل لأن الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، يتمتع بأغلبية داخل مجلس الشيوخ.

الساعدي، وفي تعليق على تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصالح توجيه اتهامين لترامب بإساءة استخدام سلطته وعرقلة عمل الكونغرس، تمهيدا لعزله من منصبه، لم يستبعد أن يؤدي هذا القرار إلى إنقسام داخل المجتمع الأمريكي، وتأجيج التوترات الحزبية، رغم عدم تمتع الرئيس الأمريكي الحالي بإجماع حتى داخل الحزب الجمهوري.

وكان أعضاء مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، صوتوا على إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ، الشهر المقبل، لبدء محاكمة ترامب تمهيداً لعزله.

وتنص الفقرة الرابعة بالمادة الثانية من الدستور الأمريكي على الحالات التي يعزل فيها الرئيس، وهي توجيه اتهام من السلطة التشريعية "بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة في حالة تمت إدانته".

بدوره أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب مستعد للخطوات القادمة في إطار مساعي الديمقراطيين محاكمته برلمانيا، وعزله من منصبه.

وفي بيان له أكد أن ترامب "واثق من أن مجلس الشيوخ سيستعيد النظام المعتاد والعدالة والإجراءات القانونية التي تم تجاهلها كلها في إجراءات مجلس النواب، وأنه متأكد من أنه سيتم تبرئته تماما".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني