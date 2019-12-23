ما التحديات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة في لبنان؟

اعتبر الخبير في الشؤون الإقليمية، فؤاد خشيش أن الحكومة التي يعكف حسان دياب على تشكيلها، ستواجه مشاكل في الخروج إلى النور، لأنه لا تتمتع بقبول من قبل الشارع السني.

خشيش أضاف في حديث لـ"بانوراما" أن موقف بعض الدول الإقليمية التي عارضت بشكل غير مباشر تكليف دياب، قد يزيد من تعقيد الأمور سواء لجهة تشكيل الحكومة، أو دعمها.

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، أنه سيعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين مصغرة، وذلك بعد اجتماع مطول مع الكتل النيابية المختلفة.

وتتّجه أنظار الشارع اللبناني إلى المشاورات التى سيُجريها دياب مع الحراك الشعبى، في وقت انقسمت مجموعات الحراك حول تكليف دياب بين من تحدّث عن عدم شفافيته، ومن دعا إلى التريّث لمعرفة المسار الذى ستسلكه مشاورات تشكيل الحكومة.

ويصر المحتجون على تشكيل حكومة تكنوقراط لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية.

ونال دياب في الاستشارات النيابية الملزمة تأييد 69 نائبًا، فيما حاز نواف سلام 13 صوتًا، وحليمة قعقور صوتًا واحدًا، وامتنع نواب عن تسمية أي مرشح.

وأعلنت كتل برلمانية لبنانية، السبت، اعتزامها عدم المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة دياب، فيما أبدت أخرى استعدادها للتعاون معه بتشكيل الحكومة.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني