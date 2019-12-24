الأردن يطالب بقطع عقد الغاز مع إسرائيل

قال الكاتب والمحلل السياسي محمد شريف الجيوسي إن اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل لا تملك الصفة القانونية، لأنها تسبب خسائر للأردن، وتخالف أحكام الدستور.

الجيوسي وفي حديث عبر برنامج "بانوراما" وصف اتفاقية الغاز بين عمان وتل أبيب بأنها الأسوأ، لأنها ترغم الشعب الأردني على التطبيع، مضيفاً أن مجلس النواب يقف بقوة ضد العمل بها.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حدة مواقف البرلمانيين الأردنيين ضد اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل عشية الدورة الأخيرة للبرلمان، فيما لم تتأكد بعد التروايات التي تحدثت عن نية الحكومة التراجع عن نواياها "مراجعة

نصوص الاتفاقية وتحديدا فيما يتعلق بالشرط الجزائي".

وكان الأردن قد أعلن عن بدء الضخ التجريبي المستورد من إسرائيل، اعتبارا من مطلع العام المقبل، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في العام 2016، وذلك عقب ساعات قليلة من طلب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في جلسة عقدت أمس، من اللجنة القانونية، إعطاء مذكرة إلغاء اتفاقية الغاز صفة "الاستعجال".

وبالتزامن مع ذلك يواصل مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) محاولاته بشكل "مستعجل" من أجل إلغاء اتفاقية الغاز، التي أصدر قرارا بالإجماع برفضها خلال مارس/ آذار الماضي.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني