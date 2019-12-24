الأردن يطالب بقطع عقد الغاز مع إسرائيل

الجيوسي وفي حديث عبر برنامج "بانوراما" وصف اتفاقية الغاز بين عمان وتل أبيب بأنها الأسوأ، لأنها ترغم الشعب الأردني على التطبيع، مضيفاً أن مجلس النواب يقف بقوة ضد العمل بها.
يأتي ذلك فيما ارتفعت حدة مواقف البرلمانيين الأردنيين ضد اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل عشية الدورة الأخيرة للبرلمان، فيما لم تتأكد بعد التروايات التي تحدثت عن نية الحكومة التراجع عن نواياها "مراجعة
وكان الأردن قد أعلن عن بدء الضخ التجريبي المستورد من إسرائيل، اعتبارا من مطلع العام المقبل، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في العام 2016، وذلك عقب ساعات قليلة من طلب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في جلسة عقدت أمس، من اللجنة القانونية، إعطاء مذكرة إلغاء اتفاقية الغاز صفة "الاستعجال".
وبالتزامن مع ذلك يواصل مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) محاولاته بشكل "مستعجل" من أجل إلغاء اتفاقية الغاز، التي أصدر قرارا بالإجماع برفضها خلال مارس/ آذار الماضي.
التفاصيل في الملف الصوتي.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)