مناورات روسية- إيرانية- صينية... بداية حلف جديد؟

اعتبر جميل الظاهري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان العربي" أن المناورات العسكرية البحرية المشتركة الروسية – الإيرانية - الصينية هي "خطوة جيدة ومباركة وتعزز الاستقرار العالمي والإقليمي".

الظاهري لفت إلى أن المناورات تأتي في وقت تتعرض فيه البلدان الثلاث إلى إرهاب إقتصادي أمريكي، يتمثل في عقوبات متواصلة لا تستند إلى أسس قانونية.

كما أوضح أن المناورات ستشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون بين روسيا وإيران والصين لمواجهة الهيمنة والعقوبات الأمريكية.

كلام الظاهري جاء خلال مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما" تعليقاً على المناورات العسكرية تجمع بين الدول الثلاث، وتشارك فيها الصين، المرشحة لتصبح قوة بحرية كبرى على شاكلة الولايات المتحدة.

وتنطلق الصين في هذه المناورات من عقيدة تأمين احتياجاتها من النفط بعدما تحولت الى أكبر مستورد للنفط في العالم وأزاحت الولايات المتحدة عن هذا المركز.

وتعني هذه المناورات في القاموس العسكري وضع سيناريوهات روسية – صينية – إيرانية لمواجهة أي قوى خارجية تحاول السيطرة والتحكم في مضيق هرمز.

كما أنها تعد نقطة تحول لأن واشنطن، ومنذ شهور وهي تحاول تشكيل قوة بحرية لتأكيد الحضور في الخليج والمحيط الهندي، لكنها فشلت في استقطاب الدول الأوروبية.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني