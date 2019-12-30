قوات تركية إلى ليبيا... ومحاولات لتوريط الجزائر وتونس

تناقش الحلقة التطورات المتسارعة على الساحة الليبية مع توقعات بأن يتخذ البرلمان التركي قراراً يسمح بإرسال قوات عسكرية إلى هناك فيما ترفض المعارضة التركية هذه الخطوة.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، قد صرح الأسبوع الماضي أن حكومته ستسعى لإقرار مشروع القانون، بعدما طلبت حكومة فايز السراج المعترف بها دولياً في ليبيا الدعم.

على خط متصل تناقلت وسائل إعلامية جزائرية أنباء حول إعتذار السلطات الجزائرية عن زيارة أردوغان لأراضيها، في وقت أبدت الجزائر تحفّظاً غير معلن بشأن ما سعى الأتراك للترويج له عن حلف تونسي

الخبير في الشأن الليبي عبد العزيز إغنية نفى أنه تلقى تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوفاق بخصوص تشكيل حلف ليبي تركي جزائري تونس لن تلقى أي صدى، مشيراً إلى أن الرئيس التونسي عبر عن غضبه من تصريحات الوزير الليبي.

تركي جزائري في ليبي.

ورأى في حديث عبر "بانوراما" أن الجزائر ستمارس سياسة التعقل في مقاربة الأزمة الليبية وتداعيات التدخل التركي المحتمل فيها، لا سيما على ضوء إعلان الجزائر بشكل واضح بأنها لن تتدخل في الشأن الداخلي الليبي.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني