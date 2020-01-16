غارات إسرائيلية على غزة...والهدنة في مهب الريح

تناقش الحلقة سلسلة الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف، قال إنها تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

ويأتي القصف بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة، تجاه إسرائيل تم اعتراض 2 منها.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ إلى غاية الساعة، فيما إعتبر المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، القصف الإسرائيلي لقطاع غزة هو "استمرار لعدوانه الذي لا يكاد يتوقف على القطاع، عدا عن استمراره لحصاره، فيما القدس تنتهك وحرمة الأقصى وتسرق الأرض في الضفة الغربية المحتلة".

الباحث في الشأن الفلسطيني إبراهيم المدهون قال أن: "العدوان الإسرائيلي الأخير هو كسر لقواعد الإشتباك، وفي حال تكراره وإستغلال بعض الصورايخ غير الفصائلية ومجهولة المصدر التي تطلق من القطاع، فأن المقاومة الفلسطينية قد تلجاً إلى ردود مركزة وقوية".

وتابع في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن أهداف سياسية تقف وراء الغارات الأخيرة، من بينها محاولات نتنياهو بالظهور بمظهر القوي عشية الجولة الثالثة من الإنتخابات، عبر توجيه ضربات إلى قطاع غزة".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني