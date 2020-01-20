من يقف وراء عرقلة تشكيل حكومة جديدة في لبنان؟

تناقش الحلقة تطورات الأوضاع في لبنان، على ضوء العودة الحادة لمربع الاحتجاجات، وارتفاع عدد مصابي المواجهات بين المحتجين والأمن إلى 90 شخصا، فيما يلف الغموض عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وعلى وقع التطورات الأمنية ترأس الرئيس اللبناني، ميشال عون، اجتماعا أمنيا في القصر الرئاسي في بعبدا، بحضور وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وكان عون قد استقبل مساء الأحد، في القصر الرئاسي، رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، لبحث مستجدات الملف الحكومي، حيث يحاول الأخير منذ أربع أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه رفضا بين المحتجين.

قال الإعلامي والكاتب السياسي خضر سلامي إن لبنان كدولة "يعيش في حالة اضمحلال" بدأت منذ 3 أشهر، ساهمت في عجز القوى السياسية عن إحتواء الشارع وضبط توجهاته".

سلامي، وفي حوار عبر حلقة "بانوراما" المخصصة لمناقشة الأوضاع اللبنانية، لفت إلى أن "رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري المشاركة في الاجتماع الأمني برئاسة عون هو "مؤشر خطير جداً، على ضوء الأحداث والتهديدات الأمنية التي يشهدها الشارع، وكأن بعض القوى السياسية تتصرف بمبدأ أنا أو لا أحد".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني