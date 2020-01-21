وزير الخارجية العماني في طهران... وملف الطائرة الأوكرانية قد يحضر

تناقش الحلقة أسباب زيارة وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، وهي زيارة لم يعلن عنها مسبقاً٬ وتًعد الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري.

وحال وصوله أجرى ابن علوي محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وتباحث الجانبان في هذا اللقاء بشأن العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تأتي زيارة ابن علوي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا خطيرا بين الولايات المتحدة وإيران، عقب إقدام الأولى على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بغارة جوية في العاصمة العراقية بغداد، ورد الأخيرة بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين تستضيف جنودا أمريكيين في العراق.

الخبير في الشؤون الإقليمية علي بن مسعود المعشني لم يستبعد في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن تكون لزيارة ابن علوي صلة بملف الطائرة الأوكرانية، التي سقطت عن طريق الخطأ بنيران الدفاعات الجوية الإيرانية.

كما شدد المعشني على أن عمان ستواصل نهجها السابق، كدولة تجري وساطات لتدوير زوايا الخلافات في المنطقة، وتعتبر وسيطاً مقبولاً، يتمتع بعلاقات متوازنة مع كافة الأطراف.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني