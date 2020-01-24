بغداد تنتفض ضد وجود القوات الأمريكية

تتناول الحلقة ملف وجود القوات الأمريكية في العراق، على ضوء اتساع المطالب داخل العراق بإنهاء هذا الوجود.

فقد انطلقت في بغداد مظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، وضرب جميع الفاسدين في البلاد.

ووسط إجراءات أمنية مشددة اكتظت الشوارع منذ ساعات الصباح الأولى بجموع المتظاهرين، حاملين أعلام العراق وبعضهم ارتدوا الأكفان، فيما نشرت السفارة الأمريكية في بغداد تحذيرا لرعاياها في العراق من الاقتراب من مناطق الاحتجاجات.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبار واشنطن دولة معادية إذا لم تجل قواتها من العراق، مطالبًا الحكومة بعدم السماح باستخدام الولايات المتحدة للمجال الجوي العراقي.

وفي تعليق على هذه التطورات، قال الكاتب السياسي والخبير في الشأن العراق جمعة العطواني، إن "التظاهرات المليونية التي شهدها العراق تشكل استفتاءً شعبياً على رفض تواجد القوات الأمريكية".

وفي حديث لـ"بانوراما"، لفت العطواني إلى أن "البرلمان العراقي بتصويته على خروج القوات الأمريكية يكون قد سحب الغطاء القانوني لهذا التواجد، لافتاً إلى ضرورة وضع جدول زمني لإنسحابها".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني