السفير الفلسطيني في تركيا: مرحلة ما بعد "صفقة القرن" لن تكون كما قبلها

قال سفير دولة فلسطين لدى تركيا د. فائد مصطفى إن الإدارة الأمريكية بإعلانها عن صفقة القرن "فقدت مصداقيتها، بإظهارها الانحياز التام للمحتل الإسرائيلي والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".

وفي مقابلة خاصة مع برنامج "بانوراما" شدد مصطفى على أن الخيار الأبرز للفلسطينيين هو "الرفض التام لهذه الصفقة التي تتناقض مع حقوقهم التاريخية والسياسية والوطنية وإفشال مضامينها".

كما أضاف أن المواقف التي صدرت عن كافة القوى الفلسطينية تشير إلى أن الفلسطينيين أصبحوا أكثر من أي وقت أقرب إلى إنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن تفعيل المقاومة الشعبية سيكون أحد خيارات الرد".

ولفت كذلك إلى "المواقف المشجعة للفصائل الفلسطينية"، موضحاً أن وفداً قيادياً من حركة "فتح" سيتوجه إلى قطاع غزة للقاء ممثلي القوى الفلسطينية هناك، وخصوصاً حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لبلورة صيغ تنهي حالة الانقسام".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني