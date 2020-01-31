الكونغرس يقيد ترامب... ولا للتصعيد مع إيران

تناقش الحلقة الإجراءات التي أقرها الكونغرس الأميريكي، والرامية إلى تحجيم قدرة الرئيس دونالد ترامب على القيام بعمل عسكري ضد إيران، ومنعه من استخدام أي موارد فيدرالية بصورة أحادية الجانب لتمويل عمليات عسكرية، إن لم يعلن الكونغرس حالة الحرب أولًا.

ونال قرار حظر تمويل الجيش لشن ضربات عسكرية ضد إيران دون مصادقة الكونغرس موافقة 225 عضواً من أعضاء المجلس، ووافق أيضاً 236 على قرار سحب تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق.

وفي أول تعليق له قال البيت الأبيض إن الرئيس قد يلجأ لاستخدام حق النقض لوقف نفاذ هذه القرارات.

وجاء قرار الكونغرس بعدما قامت الولايات المتحدة بإغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الأمر الذي استدعى ردة فعلٍ إيرانية وضعت المنطقة على شفير الحرب.

الخبير في الشؤون الإقليمية ناجي الزعبي اعتبر أن خلفية القرار تقف وراءها مخاوف أمريكية من توريط ترامب للولايات المتحدة بحرب مع إيران، أظهرت المؤشرات الأخيرة أنها لن تكون في صالح واشنطن.

كما اعتبر، في حديث لـ"بانوراما" أن "التحول في موازين القوى الدولية والإقليمية جعل المشرعين الأمريكين يتمهلون في اتخاذ قرارات الحرب، لا سيما بعد أن أظهرت إيران أنها مستعدة وقادرة على مواجهة أي تحرش أمريكي بها، كما فعلت عندما قصفت قاعدة عين الأسد، والتي لم يتبعها أي رد من قبل واشنطن".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني