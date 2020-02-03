ليبيا... توافق تونسي جزائري على رفض التدخل الخارجي

تناقش الحلقة التوافق الجزائري- التونسي على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا وتدفق السلاح إليها، والعمل على تشكيل وساطة مشتركة بين الفرقاء الليبيين، لمساعدتهم "على بناء مؤسسات جديدة وإجراء انتخابات عامة، تقود إلى دولة ليبية ديمقراطية ومستقرة".

الموقف المشنرك جاء على لسان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، عقب لقاء بينهما في الجزائر العاصمة، حيث أعلن تبون وجود "تطابق تام في وجهات النظر بين البلدين على أن الحل في ليبيا يكون ليبيا، وإبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عنها، ومنع تدفق السلاح".

الخبير في الشان الليبي عبد الحكيم معتوق قال أن "الدور الجزائري والتونسي تحول في بعض المراحل إلى تدخل في الشأن الليبي، معتبراً أنه "أدى إلى إستياء بين الليبين، حيث تمثل هذا التدخل بتدفق السلاج والمقاتلين، لا سيما من جانب تونس".

وفي لقاء عبر برنامج "بانوراما"عبر معتوق عن قناعته بأن "حل الأزمة الليبية" يجب أن يبداً من رفع المجتمع الدولي للغطاء عن حكومة الوفاق والمجلس السياسي، لأن الشعب الليبي لا يقبل بحكومة تنصب رغم إرادته، فضلاً عن تحالفها مع التكفيريين ووالخارجين عن القانون واستجلاب المرتزقة"- حسب تعبيره.

التفاصيل في الملف الصوتي

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني