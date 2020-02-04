الخرطوم... من اللاءات الثلاثة إلى التطبيع مع إسرائيل

تناقش الحلقة المسارات التي يمكن أن تأخذها العلاقات السودانية مع إسرائيل بعد أن كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر حسابه في تويتر، عن لقائه برئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية، مضيفاً "إنهما اتفقا على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بينهما".

كما ذكر نتنياهو أن البرهان يريد مساعدة بلاده في الدخول في مرحلة تطوير وتحديث عبر "إخراجها من العزلة ووضعها على خريطة العالم"، على حد تعبيره.

ويربط مراقبون هذا اللقاء بالزيارة المرتقبة لبرهان إلى واشنطن الأحد المقبل، حيث دعاه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.

الخبير في الشأن السوداني، الرشيد حسب الرسول، قال أن خطوة البرهان في اللقاء مع نتياهو لن تؤدي إلى إلى مزيد من الشرخ داخل مؤسسات الدولة فيما بينها، وبين المجلس السيادي والرأي العام السوداني – من جهة أخرى.

وفي لقاء عبر برنامج "بانوراما" شدد الخبير السوداني على أن الإدعاءات بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ستخرج السودان من عزلته أثبتت فشلها، كما حصل مع جنوب السودان، الذي ما زال يعاني من نفس الأزمات التي عايشها في مرحلة ما قبل الإنفصال.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني