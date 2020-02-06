عملية القدس... رائحة الرد على "صفقة القرن"

قال صلاح البردويل- عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن عملية القدس التي استهدفت جنوداً إسرائيليين، تأتي في سياق رد الشعب الفلسطيني على محاولات تصفية قضية، وعلى رأسها "صفقة القرن".

البردويل، وفي مقابلة مع "بانوراما"، أكد أن عملية القدس "ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة ضد إسرائيل والمستوطنين، الذين يستهترون بأبسط القيم الدينية والإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه لم يعد لدى الفلسطينيين "مجال للتراجع والصبر على جرائم إسرائيل بحقهم، وأن الفصائل الفلسطينية كانت تتوقع هذا النوع من العمليات".

كلام القيادي الفلسطيني جاء تعليقاً على عملية القدس، التي أصيب نتيجتها 14 إسرائيلياً، من بينهم جنود من لواء غولاني، إثر حادث دهس يشتبه بأنه متعمد، وفي منطقة تشهد ازدحاما في العادة.

وأظهرت التحقيقات الأولية ان المركبة صدمت بداية أحد الجنود، ثم سارعت فاصطدمت بالآخرين قبل أن يلوذ سائقها بالفرار. وقد عثر على السيارة الداهسة قرب بيت لحم.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني