إسرائيل تتخذ الطائرات المدنية كدروع لتنفيذ غاراتها في سوريا

تناقش الحلقة تصريحات وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرة ركاب مدنية كادت تتعرض لنيران منظومات الدفاع الجوية السورية أثناء تصديها للغارات الإسرائيلية الأخيرة قرب دمشق، واتهام موسكو تل أبيب باتخاذ الطائرة المدنية درعا لحماية مقاتلاتها من المضادات الجوية السورية.

وكانت الوزارة قد أشارت في بيان لها إلى أنها "بفضل عمليات مراقبي مطار دمشق والتشغيل الفعال لنظام مراقبة الحركة الجوية الآلي، تم سحب الطائرة من منطقة نيران الدفاعات السورية، قبل أن تهبط بأمان في أقرب مطار بديل في قاعدة حميميم الجوية الروسية.

كما تناقش الحلقة تأكيد وزارة الخارجية السورية "أن قيام قوات تركية باختراق الحدود السورية فجر اليوم في تناسق مكشوف وتزامن مفضوح وتحت غطاء العدوان الإسرائيلي يؤكد وحدة الأهداف بين النظام التركي والكيان الإسرائيلي في حماية الإرهابيين".

الخبير العسكري والأمني العميد ركن متقاعد في الجيش السوري تركي الحسن، أكد في مقابلة عبر "بانوراما"، أن الهدف بالنسبة لإسرائيل ليس الحفاظ على أرواح المدنيين، بل نجاح "عملياتها العدوانية ضد سوريا".

وحول الدور التركي في سوريا، أكد الحسن أن "تركيا وإسرائيل تلعبان دوراً مكملاً منذ بداية الأزمة السورية، وأن "دعمهم الواضح للجماعات الإرهابية في سوريا لم يعد سراً".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني