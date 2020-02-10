الإمارات تسحب قواتها من اليمن واتهامات بتعطيل اتفاق الرياض

تناقش الحلقة حقيقة اتهامات وزير النقل اليمني في حكومة عبد ربه منصور هادي، والتي اتهم فيها "الإمارات وميليشياتها في عدن بإفشال اتفاق الرياض".

قال الوزير صالح الجبواني في تغريدة له: "ليس أمامنا كشرعية غير التأهب لسحق هذا التمرد في عدن بالقوة، وأول مقدمات هذا الموقف عودة رئيس الوزراء للرياض".

ويأتي كلام الجبواني بعد أيام من تصريحات للناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، قال فيها إن "المجلس الانتقالي" منع سرية عسكرية تابعة للجيش الوطني من العبور وهي في طريقها إلى لحج، ضمن خطوات تنفيذ بنود "اتفاق الرياض". وكذلك إعلان الإمارات سحب قواتها المشاركة بحرب اليمن.

الخبير في الشأن اليمني – ياسين التميمي- قال إن الأجندة الإماراتية في اليمن، دخلت منذ بداية الحرب في تباين مع الأجندة السعودية، أفضت إلى دعم المجلس الانتقالي ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

واعتبر في حديث لبرنامج "بانوراما" أن اليمن بات ساحة لتصارع الإرادات بين الإمارات والسعودية، يتمثل في عدم القدرة على الاتفاق على توزيع خارطة النفوذ".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني