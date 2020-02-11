بعد الضربة الإيرانية... قائمة الإصابات بين الجنود الأمريكيين تتصاعد

تناقش الحلقة بيان وزارة الدفاع الأمريكية، الذي كشف عن ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا بالارتجاج والإصابات الدماغية، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق، إلى نحو 109 جنود.

يأتي هذا التحديث الأخير بزيادة قدرها نحو 45 إصابة جديدة، منذ الكشف السابق من قبل الجيش الأمريكي، وبعد أن كانت واشنطن في البداية قد نفت وقوع أية إصابات بين جنودها.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال الشهر الماضي لـ "ترامب" إنه لا يعتبر إصابات الدماغ المحتملة خطيرة مثل الجروح القتالية البدنية، وذلك فيما يبدو، في محاولة للتخفيف من وطأة الضربات الإيرانية.

مدير مركز الباب للدراسات، جاسم التقي، أعتبر أن التردد في إعلان واشنطن عن العدد الحقيقي لإصابات جنودها يعود إلى محاولتها عدم التسبب بصدمة لدة الرأي العام الأمريكي.

ولم يستبعد التقي، في حوار معه ضمن برنامج "بانوراما"، أن يكون إسقاط طائرة التجسس E11A التابعة للجيش الأمريكي في مقاطعة غزني بأفغانستان، ومقتل ضباط كبار في المخابرات المركزية ممن كانواعلى متنها، قد جاء نتيجة لتعاون أمني بين إيران وحركة طالبان.

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إعداد وتقديم: فهيم الصوراني