مجلس الأمن يصدر قرار بوقف إطلاق النار في ليبيا... وروسيا تمتنع عن التصويت

تناقش الحلقة ما بعد مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وكان القرار، الذي اقترحته بريطانيا، حصل على 14 صوتا من أصل 15، وامتنعت روسيا عن التصويت.

وأكد القرارعلى الحاجة الماسة "إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب فرصة ودون شروط مسبقة". كما عبر عن "القلق من تدخل المرتزقة المتزايد في ليبيا".

فيما طالبت روسيا بتغيير مصطلح "المرتزقة" إلى عبارة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان اعتبر أن القرار الأممي "لن يأتي بجديد على خط الأزمة الليبية، نظراً لعدم توازنه، واجتزائه لأسباب الحرب في البلاد".

وفي مقابلة مع "بانوراما" أكد الترجمان على أن "القرار الذي تقف وراءه بريطانيا يهدف قبل كل شيء إلى وقف العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الليبي، لتحرير البلاد من الجماعات الإرهابية ووقف التدخل الخارجي".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني