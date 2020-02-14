مجلس الشيوخ لترامب: لا للحرب مع إيران

تناقش الحلقة إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن حرب على إيران دون موافقة الكونغرس.

ولقي القرار دعماً من 55 عضوا، من بينهم 8 من الحزب الجمهوري، مقابل 45 من الديمقراطيين، بعد ساعات من تحذير ترامب من أن هذه الخطوة ستجعل الولايات المتحدة أقل أمانا أمام ردود الجمهورية الإسلامية.

ومع ذلك يتوقع أن يلجأ ترامب إلى حقه بالنقض "الفيتو" عندما يعرض عليه القانون في البيت الأبيض.

الخبير في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، رأى أن القرار يحمل في أبعاده تخوف من قبل مجلس الشيوخ بأن يورط ترامب الولايات المتحدة في حرب مع إيران، مضيفاً أن عامل المماحكة بين الديمقراطيين والجمهوريين كان حاضراً عتد نقاش هذا القرار.

وفي مقابلة مع "بانوراما" لفت المعشمي إلى أن "إيران تملك وثائق بخصوص حقيقة الخسائر التي تعرض لها الجنود الأمريكيين في قاعدة عين الأسد، متوقعاً أن تكشف طهران عنها في توقيت يضر بمساعي ترامب الفوز بولاية رئاسية ثانية".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني