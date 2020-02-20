"الوفاق" تنسحب من المفاوضات... فهل دقت طبول الحرب في ليبيا

تناقش الحلقة ما بعد قرار حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، تعليق مشاركتها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بينها وبين قوات المشير خليفة حفتر، التي ترعاها المنظمة الدولية في جنيف، وذلك بسبب "الانتهاكات المتكررة" للهدنة المبرمة بين الطرفين.

وقالت "الوفاق" في بيان: "إن الهدف من القصف المبرمج للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق مواقع النفط هو خلق أزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم".

من جانبه اتهم الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يتجه نحو التصعيد ومواصلة إرسال السلاح والإرهابيين إلى طرابلس وعرقلة أي مبادرة سلمية لحل النزاع الليبي – حسب تعبيره.

الإعلامي والخبير في الشأن الليبي، علي الكاسح، إعتبر في مقابلة عبر برنامج "بانوراما"، أن "حكومة الوفاق لا تملك قراراً مستقلاً، بل تتلق تعليماته من ميليشات طرابلس، الغير معنية بالحل السياسي في البلاد.

وإعتبر أن إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا يعكس عمق الأزمة التي نعيشها "الوفاق"، والجماعات المؤيدة لها، وتعبر عن المدى الذي وصل إليه التدخل التركي في ليبيا.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني