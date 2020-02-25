ليبيا... طرفا النزاع يعلقان مشاركتهما في مباحثات جنيف

تناقش الحلقة قرار طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تعليق مشاركتهما في مباحثات جنيف، حيث كانت الأمم المتحدة تخطط لعقد اجتماع لإنهاء الحرب الدائرة بينهما.

كما تناقش الحلقة كذلك إعلان مجلس النواب الليبى، تعليق مشاركته في المسار السياسي بجنيف.

ويأتي ذلك بعد أن انتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية والتي شكل عملها أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.

وقال الكاتب السياسي أبو القاسم الربو، أن عملية الفصل بين المسارات يمكن أن تثمر عن تقدم، في حال تم تحقيق تقدم على خط الهدنة العسكرية، والحد من المواجهات المسلحة بين الطرفين.

و في مقابلة عبر برنامج "بانوراما"، أشار الربو، إلى أن "الطرفان يريدان من وراء هذه القرار تحصيل نقاط تدعم الموقع التفاوضي لكل منهما، استعداداً للجولة المقبلة من المباحثات".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني