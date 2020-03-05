سوريا و"حماس"...هل دقت ساعة المصالحة؟

تناقش الحلقة تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في موسكو، والتي أكد فيها وقوف الحركة مع وحدة الأراضي السورية، ونفيه كلياً وجود أي "مقاتلين أو شهداء لحماس في إدلب أو قبل إدلب أو في الثورة السورية"، حسب تعبيره.

كما تناقش كلام القيادي الفلسطيني بأن "سوريا تمثّل عمقاً استراتيجياً للقضية الفلسطينية"، وتذكيره بـ"احتضانها، نظاماً وشعباً، قادة حماس لسنوات طوال".

الخبير في الشؤون الإقليمية علي العشني اعتبر أن عودة العلاقات الطبيعية بين دمشق و"حماس" ستستغرق بعض الوقت، نظراً لـ"الجرح العميق لدى القيادة السورية بسبب مواقف حماس من الأزمة السورية ودعمها للمعارضة".

كما شدد المعشني في مقابلة عبر "بانوراما" على أن "دمشق تتمتع بعمق ومرونة في مقاربة الملفات المعقدة"، متوقعاً أن تأخذ الوساطات بين الطرفين أبعادها، ولكنه استبعد في نفس الوقت أن "تعود العلاقات إلى سابق عهدها".

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إعداد وتقديم: فهيم الصوراني