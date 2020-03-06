قراءة وتحليل لمقابلة الرئيس بشار الأسد مع قناة "روسيا – 24"

تناقش الحلقة أهم المواقف التي طرحها الرئيس السوري بشار الأسد والتي تطرق فيها إلى مستقبل العلاقات بين دمشق وأنقرة، وشروط إعادتها، وتأكيده بأن الأولوية العسكرية هي إدلب لأن تحريرها يعني التوجه لتحرير المناطق الشرقية – حسب تعبيره.

الرئيس الأسد لفت في حديثه إلى أن معظم الدول العربية حافظت على علاقاتها مع سوريا، ولكن بشكل غير معلن خوفا من الضغوط الغربية والأمريكية عليها.

أما بالنسبة للدول الأوروبية فقال إن "دمشق لا تضيع وقتها بالحديث عن الدور الأوروبي نظرا لارتباط السياسة الأوروبية بالسياسة الأمريكية وتبعيتها للأمريكان".

الخبير في الشؤون الإقليمية، عميد ركن ناجي الزعبي، رأى أن حديث الأسد عكس "ثقته بقدرة الجيش السوري على حسم المعركة ضد الإرهاب، وتحرير كامل الأراضي السورية من المجاميع المسلحة".

ورأى في حديث لـ"بانوراما" أن "دمشق تمكنت من تجاوز المراحل المعقدة في الأزمة السورية، بفضل الوعي الجماهيري والحرفية القتالية للجيش، إلى جانب دعم الحلفاءـ وعلى رأسهم روسيا وإيران".

ورداً على سؤال لم يستبعد الزعبي "مواصلة الحرب على سوريا عبر أشكال أخرى"، معرباً في نفس الوقت عن ثقته بأن "الجيش السوري اقترب من تحقيق النصر النهائي على الإرهاب".

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني