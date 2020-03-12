ما جدوى قرار الكونغرس تقييد سلطات الحرب ضد إيران؟

قال الباحث في السياسات الأمريكية، كمال الساعدي، إن موافقة مجلس النواب الأمريكي على تشريع يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب ضد إيران لا يعني أنه سيمنعه من توجيه ضربات موضوعية أو استباقية ضد الجمهورية الإسلامية.

كما أضاف، في حوار مع برنامج "بانوراما" أن القرار لن يكون له تداعيات على حملة الانتخابات الرئاسية في البلاد، بسبب عدم اهتمام المواطنين الأمريكيين بشؤون السياسة الخارجية.

كلام الساعدي جاء تعليقاً على موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون صلاحيات الحرب بأغلبية 227 صوتا مقابل 186 صوتا، في أحدث محاولة منه لانتزاع سلطة إعلان الحرب من الرئيس، التي يكفلها الدستور.

وسيلزم مشروع القانون الذي وضعه السناتور الديمقراطي، تيم كاين، الرئيس بسحب القوات الأمريكية المشاركة في أعمال قتالية ضد إيران ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يوافق على تفويض محدد باستخدام القوة العسكرية.

وجاء القرار بعد دقائق فقط من مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني، في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي التي تأوي جنوداً أمريكيين شمالي العاصمة العراقية بغداد.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني