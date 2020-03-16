هل أًصبح المجلس الجنوبي خارج التحالف مع السعودية؟

قال الخبير في الشأن اليمني – ياسين التميمي- أن السعودية تعاني من مأزق في جنوب اليمن بسبب تعنت المجلس الانتقالي في الجنوب في تنفيذ اتفاق الرياض، وهذا ما يفسر لجوءها إلى معاقبة المجلس بمنع وفده المفاوض من العودة إلى عدن.

التميمي، وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما" رأى أن السعودية دخلت في حالة صراع متوقعة بين الرياض، وما وصفها بـ"الأدوات التابعة للإمارات"، لأن هذه القوى لا ترغب في تنفيذ اتفاق الرياض، الذي يجردها من قوتها التي راكمتها في الفترة السابقة ومكنتها من السيطرة على عدن.

وكان المتحدث باسم التحالف السعودي في اليمن أكد أنه لا يوجد شرخ بين التحالف وبين المجلس الإنتقالي في الجنوب، مشيراً إلى تحقيق الكثير من أهداف اتفاق الرياض بشأن اليمن.

كما اعتبر المالكي أن اتفاق الرياض أسهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى محافظة عدن، جنوبي البلاد، مضيفاً أنه دخل المرحلة الثانية لتنفيذه، وأن قوات التحالف تعمل على تذليل كافة الصعاب أمامه.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني