بعد تبرئة فاخوري... هل انهارت استقلالية القضاء اللبناني؟

تناقش الحلقة أسباب وتداعيات قرار المحكمة العسكرية في لبنان إطلاق سراح عامر فاخوري - القيادي السابق في مليشيا "جيش لبنان الجنوبي" والمتهم بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي أثناء احتلاله جنوب لبنان خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وكانت عودة الفاخوري الذي يحمل الجنسية الأمريكية، من الولايات المتحدة عبر مطار بيروت في سبتمبر/أيلول الماضي أثارت غضبا واسعا في لبنان بسبب التهم الموجهة له بممارسته التعذيب داخل معتقل الخيام خلال احتلال إسرائيل جنوب البلاد.

أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية – جمال واكيم- رأى أن إطلاق سراح فاخوري جاء نتيجة لضغوطات أمريكية وداخلية من قبل فريق سياسي لبناني، على القضاء العسكري.

ولفت واكيم في حوار معه عبر برنامج "بانوراما"، إلى أن تركيبة لبنان منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم، لم تقم على بناء هوية وطنية جامعة، بل على تركيبة سياسية مشوهة، تنتج عنها أحكام كتلك التي صدرت عن القضاء العسكري بخصوص قضية فاخوري، والتي تبرء في نتيجتها من قام بالعمالة ضد بلده، ومارس ضد أبناء شعبه جرائم مختلفة.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني