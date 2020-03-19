لأول مرة وبشكل علني... انتقاد سعودي لقوات هادي

اعتبر رئيس تحرير موقع مارب برس- أحمد عايض- أنه لا "توجد أية مناورات في منطقة شقرة بمحافظة أبين، وإنما تدريبات اعتيادية أثارت ميليشات المجلس الانتقالي في الجنوب ضجة حولها".

وأوضح عايض في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن "المجلس الانتقالي يريد القفز على الملحقين الأمني والعسكري في اتفاق الرياض"، للدخول في الجانب السياسي، بهدف "تعيين ممثليهم في المواقع القيادية والسيادية قبل البدء بتنفيذ مخرجات اتفاق الرياض".

كلام عايض جاء تعليقاً على تغريدة للسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، استنكر فيها تنفيذ قوات موالية لحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي مناورات عسكرية في منطقة شقرة بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

واعتبر السفير السعودي أنه: "ليس من المقبول أن تكون هناك قوات تابعة للشرعية تجري مناورات عسكرية في شقرة، ويتحدث قادتها العسكريون عن ساعة الصفر في ظل اتفاق الرياض الهادف لعودة الحكومة إلى عدن وتوحيد الصف وتحقيق الأمن والتنمية".

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني