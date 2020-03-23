المستنقع الليبي يتسع مع مقتل الجنود الأتراك

وكان قائد عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء مبروك الغزوي، صرح إن «الجنود الأتراك قتلوا إثر حصارهم لوقت طويل من قبل الوحدات التابعة للجيش في محور عين زارة.

كما أعلن وفاة قيادي من المرتزقة السوريين متأثرا بإصابته البليغة بعد أسره مضيفا أن «الجيش يتحفظ على هذه الجثث ولا يمانع في تسليمها إلى ذويهم عبر الهلال الأحمر الليبي.»

وأوضح الخبير في الشان الليبي، أبو القاسم الربو، أن تواصل مقتل الجنود الأتراك في ليبيا يشير إلى أن خروج أنقرة من المستنقع الليبي اصبح أكثر صعوبة.

أبو الربو لفت في حديث لـ"بانوراما" إلى أن سياسة أردوغان تعكس إستخفافه بأرواح جنوده، مقابل تحقيق أجندته التي أوشكت على الإنهيار في سوريا.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني