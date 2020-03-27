ليبيا... الجيش يسيطر على مناطق استراتيجية في طرابلس

تناقش الحلقة التطورات الميدانية في العاصمة الليبية، بعد أن أعلن الجيش الليبي عن سيطرة قواته على عدد من مناطق غرب طرابلس.

وكانت القيادة العامة لقوات الجيش قد أكدت في بيان لها أنها "تمكنت من تطهير مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن"، من سيطرة من وصفتهم بـ "مليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين".

كما حذر بيان الجيش "حكومة الوفاق من أن مواصلة انتهاك وقف إطلاق النار واستمرارهم في الأعمال القتالية سيعرضهم لاستهداف مباشر من قبل قواتنا في جميع الجبهات" متهماً "الوفاق" بخرق الهدنة الإنسانية وعدم الالتزام بمخرجات برلين".

وتعليقاً على ذلك قال الخبير في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، إن "حل الأزمة الليبية يكمن فقط في تحرير الجيش لكافة المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات".

وأشار إغنية في حديث لـ"بانوراما" أن "القوات التابعة لحكومة الوفاق فشلت في صد هجوم الجيش، ما سيترتب عليه تحول استراتيجي جديد في معركة استعادة العاصمة، سيمهد لقلب قواعد الاشتباك في بقية المناطق الليبية التي تشهد إشتباكات بين الطرفين".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني