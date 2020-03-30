ليبيا... معارك على وقع غياب الحل السياسي

تتابع الحلقة آخر تطورات المشهد الميداني على ضوء تقدم الجيش الليبي داخل العاصمة طرابلس، وحالة التخبط التي تعيشها الميليشيات التي تقاتل ضده.

فقد شهدت طرابلس يوم أمس اشتباكات قوية مع تزامن الإعلان عن بدء عملية عسكرية لقوات الجيش الوطني باسم “شهداء الوشكة“.

وبحسب مصدر عسكري في الجيش الليبي، فقد نتج عنها تقدم كبير في محور الهضبه ومحور بوسليم طريق المطار والسيطرة على الشوارع الأربعة ما قبل مفترق رابش أبوسليم ومواقع ومراصد جديدة كانت تقبع تحت سيطرة قوات الوفاق.

الإعلامي والخبير في الشأن الليبي رأى بأن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المعارك حول وداخل طرابلس جاء بسبب الخروقات التي قامت بها الميليشات التابعة لحكومة الوفاق.

وأضاف في حديث لبرنامج "بانوراما" أن استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة شكل فراغا في ملف الحل السياسي، وترك الساحة الليبية مفتوحة على خيار الحل العسكري.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني