بعد السيطرة على الجوف... هل اقترب موعد سقوط مأرب؟

تناقش الحلقة أبعاد سيطرة الجيش واللجان الشعبية في اليمن على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وفيما إذا كان ذلك سيمهد لهم الطريق لمواصلة التقدم نحو مأرب في الجنوب، المعقل الرئيسي للقوات المتحالفة مع التحالف السعودي، وخاصة بعد سيطرة الجيش واللجان في بداية العام الحالي على طريق الإمداد الرئيسي الواصل بين المحافظتين.
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وكانت المعارك ازدادت ضرواة في الجوف، خلال الأيام الماضية، مع دفع الجيش واللجان بتعزيزات بشرية كبيرة إلى المنطقة لحسم المعركة.
وتملك الجوف أهمية استراتيجية نظراً لموقعها في الصراع اليمني، وتمتلك خزاناً ضخماً للنفط في البلاد.
المسؤول في الإعلام الحربي التابع لحركة "أنصار الله" حامد البخيتي- قال لـ"بانوراما" أن نجاح الجيش واللجان في السيطرة على المحافظة جاء بعد خطة محكمة ومهارة في تنفيذ العمليات القتالية.
كما أشار إلى أن بروز النزاعات بين قوات الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي أضعف من الروح المعنوية لديهم، وأن الجيش واللجان كانا يتوقعان هذا الشرخ.
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