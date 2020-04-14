ليبيا... معارك كر وفر ولا تسوية في الأفق

تناقش الحلقة التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا بعد إعلان قوات حكومة الوفاق سيطرتها على مدينة صرمان الساحلية غرب العاصمة طرابلس، بعد هجوم جوي مفاجئ بالطيران المسيّر.

كما تناقش ردود فعل الجيش الليبي الذي أكد أن ما حصل مجرد بداية، متوعداً بتتغير موازين القوى خلال الساعات القادمة.

يأتي ذلك فيما ما تزال ليبيا تعاني من انقسامات حادةا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب وقوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، ولكن لم تحظ بثقة البرلمان.

وقد أكد الإعلامي والكاتب في الشان الليبي، عبد الحكيم معتوق، أن المناطق التي سيطرت عليها حكومة الوفاق لا تملك أهمية إستراتيجية، متوقعاً أن يستعيدها الجيش خلال الفنرة المقبلة.

كما لفت خلال حوار معه عبر "بانوراما" أن حكومى الوفاق تسعى لتسجيل إنتصار معنوي وإعلامي، بعد النكسات الأخيرة التي أصيبت بها خلال المواجهات مع قوات الجيش.

التفاصيل في الملف الصوتي...

أجرى الحوار: فهيم الصوراني