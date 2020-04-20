ليبيا... صفيح ميداني ساخن وموقف دولي بارد

قالت النائبة في البرلمان الليبي، سلطانة المسماري، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التدهور الجديد في الأوضاع في ليبيا، بسكوته على مواصلة إرسال الأسلحة إلى هناك، لطرف ضد أخر.

ولفتت المسماري، في حوار معها عبر برنامج "بانوراما" إلى أن تركيا استفادت من انشغال العالم بتفشي خطر فيروس كورونا، لإرسال مزيد من الطائرات المحملة بالمقاتلين والأسلحة للقوات التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدة مشاركة ضباط وجنود أتراك في المعارك ضد الجيش الليبي.

كلام النائبة الليبية جاء تعليقاً على تدهور الأوضاع الميدانية في ليبيا، واشتداد المعارك بين قوات الجيش من جهة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، من جهة أخرى، في ظل سكوت أممي واكتفاء بتوجيه الدعوات لوقف القتال.

وكانت المعارك اشتدت بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، وعلى عدّة جبهات في محيط العاصمة طرابلس، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، فيما تتناقض المعلومات حتى اللحظة بخصوص سير المعارك حول ترهونة، وسط تأكيد الجيش الليبي، أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة تركية في جنوب شرق مصراتة، خلال توجهها لقصف نقاط تمركزه.

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إعداد وتقديم: فهيم الصوراني