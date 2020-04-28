اليمن على مفترق طرق... هل بدأ الجنوب يستعد للانفصال؟

تناقش الحلقة أبعاد الخطوة التي أعلنها المجلس الانتقالي بإقامة الحكم الذاتي في عدن، وفيما إذا كانت تعتبر بداية لتقسيم اليمن.

كما تناقش الأسباب التي دفعت المجلس إلى هذه الخطوة، رغم افتقارها إلى دعم داخلي، وتأييد خارجي، وتشكل تحدياً للحكومة المعترف بها دوليا، والمدعومة من السعودية، والتي أعلنت رفضها لهذا التحرك ووصفته بأنه "انسحاب تام من اتفاق الرياض.

وكانت ست محافظات يمنية "جنوبية" من أصل ثمانية، أعلنت رفضها تدشين المجلس ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

الكاتب في الشأن اليمني، ياسين التميمي، رأى أن خطوة المجلس الانتقالي تعتبر إنقلاباً على تفاهمات الرياض، ولم تكن لتحصل لولا تلقيه تأييداً من قبل أطراف في التحالف.

كما اعتبر أن عدم إتخاذ السعودية لموقف حاسم من الخطوات الأحادية الجانب للمجلس الانتقالي ستدفعه لاتخاذ قرارات تصعيدية أخرى، متوقعاً أن تؤدي لصراع مسلح عنيف في المناطق الجنوبية من البلاد.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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