مبادرة صالح... هل تكون آخر محاولة لإنقاذ ليبيا من الانهيار؟

تناقش الحلقة مستقبل المبادرة التي طرحها رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لحل الأزمة السياسية في البلاد، وما إذا كان لقرار الجيش وقف المعارك في طرابلس محاولة لإنجاح المبادرة.

وكان عدد من مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعمداء البلديات أكدوا خلال لقائهم عقيلة صالح، تأييدهم للمجلس، واعتباره الجسم الشرعي الوحيد في البلاد.

كما أعلنوا تأييدهم للجيش الوطني الليبي "في حربه على الإرهاب والتطرف، ورفضهم ل"التدخل التركي في ليبيا".

الإعلامي والكاتب السياسي، عبد الحكيم معتوق، رأى أن مباردة رئيس مجلس النواب جاءت لكسر الجمود السياسي ومصداقية أطراف النزاع الليبي في إنهاء الأزمة في البلاد.

ولفت معتوق، في مقابلة عبر "بانورما" إلى أن قرار الجيش وقف عملياته يأتي في سياق حماية المدنيين من تبعات المواجهات، وفي نفس الوقت، مؤكداً في نفس الوقت أن ذلك لا يجب أن يمنح، من وصفها بالجماعات الإرهابية، فرصة لالتقاط الأنفاس.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

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