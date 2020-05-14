بومبيو… دعم مطلق لضم الضفة الغربية والسلطة تهدد

تناقش الحلقة نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، والتي كرر فيها تصريحاته السابقة بشأن قرار ضم الأغوار وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

وكان بومبيو قال في مقابلة مع قناة إسرائيلية: "إن حكومة إسرائيل ستقرر بشأن الضم، سواء لجهة فرضه وكيف، وأيضا متى سيحدث"، معرباً عن أمله في أن "تدرك القيادة الفلسطينية أن الرؤية الأمريكية بالنسبة للسلام جيدة أيضا للمواطنين الفلسطينيين".

رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، أوضح أن موقف الإدارة الأمريكية يقوم على الدعم المطلق لإسرائيل، دون أي حساب لمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، الذي قد يلجأ إلى خيار المقاومة، بشكليها الشعبي أو المسلح لحماية حقوقه.

كما أضاف في حوار معه عبر "بانوراما"، أن إسرائيل لا تعير أهمية لتهديد السلطة الفلسطينية في الانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع تل-أبيب، لأن الأخيرة نفسها لم تلتزم بها من الأساس.

التفاصيل في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني