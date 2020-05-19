إسرائيل تستعجل واشنطن بفرض السيادة على الضفة الغربية

تناقش الحلقة ما وراء دعوة السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديمر، الاثنين، إلى الإسراع في ضم المستوطنات بالضفة الغربية ، تحسبا من فوز محتمل للمرشح الديمقراطي جو بايدن، المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، قد يؤدي لإحباط مخطط الضم.

وكانت القناة الإسرائيلية الـ13، نقلت عن 3 مصادر إسرائيلية وأمريكية وصفتها بالمطلعة، أن دريمر يحاول "إقناع مسؤولين بارزين بالبيت الأبيض وأعضاء جمهورين بالكونغرس، بضرورة العمل بسرعة على ضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة".

الإعلامي والكاتب الصحفي، سامر راشد، إعتبر أن تغير الرئاسة في الولايات المتحدة لا يؤثر على نهج السياسة الأمريكية الثابت في دعم إسرائيل، لافتاً إلى أن دور الإدارات السابقة في إنتهاك الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

لكنه أضاف، في مقابلة عبر برنامج "بانوراما"، إلى أن سياسة التطبيع التي تقوم بها عدد من البلدان العربية، وحالة الضعف وغياب الوحدة لدى الجانب الفلسطيني، ساهم بشكل كبير في تشجيع الولايات المتحدةة على نهجها تجاه القضية الفلسطينية، وعدم إعارة أي إهتمام، حتى بمواقف الأمم المتحدة والقوى الدولية الرافضة للمخط الإسرائيلي.

التفاصيل في الملف الصوتي…

أجرى الحوار: فهيم الصوراني