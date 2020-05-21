لماذا نفى البنتاغون اعتقال المرشح لخلافة البغدادي؟

تناقش الحلقة التطورات المتعلقة بإعلان المخابرات العراقية اعتقال عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي في قيادة تنظيم «داعش» الإرهابي (المحظور في روسيا).

وكانت المخابرات العراقية قد صرحت في بيان مقتضب أن إلقاء القبض على قرداش"جاء وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة".

لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، نفت التقارير عن اعتقال خليفة زعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي، دون توضيح الأسباب التي بنت عليه هذا النفي.

المحلل السياسي العراقي، أمين ناصر، أكد في حديث لـ"بانوراما" أن واشنطن قامت بنفي الإنجاز الأمني العراقي، لأنها تصر على أن تحتكر المسؤولية عن أية عملية ناجحة ضد "داعش" في العراق.

وأوضح أن عملية المخابرات العراقية في إلقاء القبض على قرداش تعكس مهنية هذا الجهاز، وأنه لا يتشكل من مجموعات تنتمي للحشد الشعبي، كما تروج ذلك واشنطن.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني