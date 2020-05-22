أول الغيث...الأمن الفلسطيني ينسحب من مناطق الإدارة المشتركة مع إسرائيل

تناقش الحلقة بدء السلطة الفلسطينية تنفيذ قرارها بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل على خلفية قرار الأخيرة اقتطاع أراض جديدة في مناطق الضفة الغربية.

وإنسحبت قوات الأمن الفلسطينية، الجمعة، من مناطق "باء"، وفق تصنيف "اتفاق أوسلو"، بعد تأكيد القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع تل أبيب.

على خط متصل، حذر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز من أن بلاده لن تقبل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية، موضحاً أن عمان ستكون مضطرة لإعادة النظر في علاقاتها ‏مع إسرائيل إذا أقدمت على هذه الخطوة.

الخبير في الشؤون الإسرائيلية، حسن مرهج، قال لـ «بانوراما» أن قرار وقف التنسيق الأمني قد يمهد الأجواء لعودة الفصائل إلى القيام بعمليات ضد الجنود الإسرائيليين، بعد أن حال التنسيق الأمني بين السلطة وتل أبيب دون ذلك.

ورداً على سؤال، اشر مرهج إلى أن إسرائيل تنطلق في حساباتها من الدعم الأمريكي المطلق لها، ما يفسر عدم إعطاءها أهمية للتداعيات المحتملة على أمنها نتيجة خططها بإعلان السيادة على مناطق في الضفة الغربية.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني