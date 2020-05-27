اليمن...استهداف وزير الدفاع في حكومة هادي...ودعوات للتحالف مع تركيا

تناقش الحلقة استهداف وزير الدفاع في حكومة عبد ربه منصور هادي، محمد علي المقدشي، ورئيس أركانه صغير بن عزيز، بهجوم صاروخي استهدف مقرا للجيش في محافظة مأرب، أسفر عن نجاته، ومقتل نحو 7 عسكريين.

وكانت حركة «أنصار الله» استهدفت بصاروخ باليستي معسكر "صحن الجن" الذي تتخذه وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش التابعة لحكومة هادي مقرا مؤقتا لهما، ويقع على بعد 3 كلم شمال مدينة مأرب.

كما تبحث الحلقة في الإتهامات التي وجهت لحزب الإصلاح بتوفير معلومات ساعدت في استهداف المقر، والأصوات التي دعت إلى التحالف مع تركيا، بدلاً من السعودية والإمارات.

الباحث في الشأن اليمني- نبيل البكيري- أكد عدم وجود علاقة لحزب "الإصلاح" بالإتهامات الموجه إليه، وإعتبر أنها تأتي في سياق حملة التشهير بالحزب، وفي سياق العمل لتقسيم اليمن.

كما نفى، في حديث ل"بانوراما"، وجود مساع لإقامة تحالف عسكري مع تركيا، بديلاً عن التحالف السعودي، مشيراً إلى أن السعودية هي العمق الجغرافي لليمن.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.