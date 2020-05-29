واشنطن "تجهز" على آخر حلقات ارتباطها بالاتفاق النووي مع إيران

تناقش الحلقة تداعيات قرار الولايات المتحدة وضع حد للإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران بشأن برنامجها النووي، واعتبار طهران للقرار بأنه "محاولة يائسة" لن تؤثرعلى الجمهورية الإسلامية.

وكان المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، صرح إن قرار الولايات المتحدة يهدف إلى "تحويل أنظار الرأي العام عن هزائمها المتواصلة في مواجهة إيران".

أما رئيس تحرير صحيفة "كيهان العربي"- جميل الظاهري- فرأى في خطوة الإدارة الأمريكية «تعكس حالة الإحباط من تنامي قوة إيران العسكرية والسياسية، والتي تعززت بوصول ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا».

لكنه، وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما"، إستبعد أن تقوم طهران بإتخاذ ما وصفها ب"الخطوة الأخيرة"، موضحاً أنها ستواصل الإلتزام بتعهداتها وفق الإتفاق النووي المبرم معها.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.